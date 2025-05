Tragédia: bebê de 2 meses morre engasgado com leite

Um bebê de apenas dois meses morreu na manhã do último domingo (11), após sofrer uma parada cardiorrespiratória dentro de casa, no Setor Chácaras Anhanguera, em Valparaíso de Goiás, região do Entorno do Distrito Federal. A principal suspeita da família é que o recém-nascido tenha se engasgado com leite enquanto dormia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, foi a avó da criança quem percebeu que algo estava errado ao notar que o neto ainda não havia acordado, por volta das 6h, como era de costume. Ao encontrar o bebê sem responder aos estímulos, ela acionou os familiares e pediu socorro.