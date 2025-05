Mulher some de casa para fugir de dívidas, diz polícia

A empregada doméstica Gisele Heloísa Alves Silva, de 29 anos, que estava desaparecida desde que saiu de casa em Goianira com destino ao trabalho em Goiânia, foi localizada após quatro dias em Itumbiara, no sul do estado.

De acordo com a Polícia Civil, Gisele afirmou que decidiu se afastar voluntariamente devido a dificuldades financeiras. Como não foram encontrados indícios de crime no caso, o inquérito deverá ser arquivado pelas autoridades.