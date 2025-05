Morta em acidente, Silvana foi atropelada no aniversário em SJC

Morta no último domingo (11), após dois dias internada, Silvana Aparecida Felício foi atropelada na sexta-feira (9), no dia em que completava 50 anos. O acidente ocorreu na Via Dutra, em São José dos Campos.

Ela estava em sua moto e foi atropelada por um caminhão na rodovia, no trecho do bairro Vista Verde. O acidente ocorreu às 14h49 e Silvana chegou a ser socorrida com vida ao Hospital da Vila Industrial, onde permaneceu internada até domingo, Dia das Mães, quando não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo o boletim de ocorrência, o caminhão envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro.