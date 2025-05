Acidente mata 4 jovens no Dia das Mães

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Quatro jovens perderam a vida em um trágico acidente ocorrido no último domingo (11), na ERS-404, rodovia que liga os municípios de Rondinha e Sarandi, na região norte do Rio Grande do Sul.

Segundo informações da rádio Máxima FM, o veículo de passeio transportava cinco ocupantes. Três deles morreram ainda no local do acidente. Os outros dois foram encaminhados em estado grave ao hospital; um dos feridos acabou não resistindo e morreu durante o atendimento médico. O quinto ocupante segue internado em estado crítico.

Ainda conforme as informações apuradas, o Gol trafegava no sentido Sarandi–Rondinha quando teria invadido a pista contrária, atingindo frontalmente o ônibus, que levava 32 passageiros. Apesar da força do impacto, nenhum dos ocupantes do coletivo se feriu.

A Polícia Rodoviária Estadual e equipes de resgate atuaram no atendimento da ocorrência, e as causas exatas do acidente seguem sob investigação.