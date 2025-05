Saiu na garupa da moto e foi encontrada morta, com tiro na cabeça

Uma jovem de 20 anos, identificada como Stefany da Cruz, foi encontrada morta com um tiro na cabeça na manhã de sábado (10), em uma área de mata em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

Ela havia sido vista pela última vez na noite de sexta-feira (9), quando saiu de casa na garupa de uma motocicleta.