VÍDEO: Crianças armadas são detidas por policiais nos EUA

Com uma arma nas mãos, dois meninos de 7 e 9 anos foram detidos pela polícia no Condado de Bernalillo, no estado do Novo México (EUA).

De acordo com a polícia, os garotos foram flagrados por meio de drones e vestiam pijamas temáticos do jogo Minecraft e da franquia Star Wars, enquanto se escondiam atrás de uma unidade de ar-condicionado, segurando um revólver carregado.