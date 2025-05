VÍDEO: Fotógrafo é atingido por touro durante rodeio em SP

Enquanto registrava imagens da arena, um fotógrafo foi atingido por um touro durante o Votu International Rodeo, que aconteceu em Votuporanga (SP), na sexta-feira (9). O animal, chamado 'Acesso Negado', é considerado o touro mais valioso do Brasil.

Nas imagens registradas é possível ver o momento em que o profissional é arremessado para cima após ser atingido pelo touro. Apesar do impacto, o profissional sofreu apenas escoriações leves.

“A organização do Votu International Rodeo informa que prestou toda assistência necessária, enviando, inclusive, um membro da equipe para acompanhá-lo no hospital”, afirma a nota da assessoria do evento.