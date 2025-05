Brasileiro cria bunker subterrâneo contra apocalipse; VEJA VÍDEO

Conhecido como Ninja Flow, o influenciador André Luiz surpreendeu seus seguidores ao compartilhar a construção de um bunker subterrâneo, projetado para resistir a cenários catastróficos. De acordo com André, o objetivo do abrigo é garantir segurança em caso de um “apocalipse”.

Em suas redes, o influenciador compartilha cada etapa da obra, divulgando detalhes do projeto. Quem acompanha ainda mais de perto é a Polícia Militar de Santa Catarina, que, segundo o Ninja Flow, tem orientado e auxiliado no aspectos estruturais do projeto. A construção do bunker tem sido criticado nas redes sociais.