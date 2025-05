Informática: em 4º leilão, Unitau baixa em 10% o lance mínimo

Em janeiro desse ano, a Unitau conseguiu vender a Casa de Ubatuba após lance de R$ 3,435 milhões. No caso do prédio da PRPPG, dois leilões já foram fracassados.

Em 2021, quando pediu autorização da Câmara para vender os três imóveis, a Unitau alegou que os prédios têm alto custo de manutenção. Naquele ano, a universidade já vendeu o Campus de Ubatuba por R$ 8,6 milhões.

Nessa segunda-feira (12), a autarquia afirmou que a nova tentativa de leilão "faz parte de uma estratégia da Unitau de vender imóveis em desuso para investir em melhores condições de estrutura no ensino universitário", e que, com a venda do prédio da Informática, "a verba arrecadada será destinada à construção do campus integrado no Bom Conselho, que contará com novas salas de aula, laboratórios e clínicas, oferecendo infraestrutura moderna e tecnológica".