Briga na Fundação Casa de São José termina na delegacia

Um adolescente e um jovem de 18 anos se envolveram em uma briga dentro da Fundação Casa, no bairro Jardim São Judas Tadeu, zona sul da cidade, na tarde do último sábado (10). A ocorrência foi registrada na manhã de domingo (11) pela Polícia Civil como lesão corporal e ato infracional análogo ao mesmo crime.

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão teve início por volta das 16h30 durante uma atividade esportiva na quadra da unidade socioeducativa. O jovem de 18 anos discutiu com o adolescente de 17 anos, e iniciou as agressões. Outro interno, também de 17 anos, teria se juntado ao maior nas agressões.