'Jamais houve plano de golpe’, diz advogado de Bolsonaro a OVALE

Cunha Bueno: Há alguns aspectos que entendo extremamente sensíveis e que apontei com clareza em arguição de impedimento em desfavor do Ministro.

Em primeiro lugar temos uma evidente confusão entre a figura de vítima de uma suposta trama, que é o mérito em si da acusação, e de juiz relator da própria causa, situação cuja coexistência é altamente questionável. Em segundo lugar temos colocada a circunstância do Ministro haver participado e tomado decisões bastante significativas durante a investigação (buscas e apreensões, prisões preventivas, quebras de sigilos, bloqueio de bens, homologação de uma conturbada delação premiada, tomada de depoimento de delator etc.), criando um estado de coisas em que efetivamente irá participar do julgamento daquilo que diretamente investigou. Esse protagonismo em ambas as fases, fere o nosso sistema legal que exige o distanciamento dessas funções, justamente para conferir isenção e credibilidade ao processo.

A despeito da decisão, quase unânime do STF, de não reconhecer o impedimento do Ministro, tenho que tal providência, pelas razões que declinei, teria sido saudável ao processo que, repita-se, só será legitimado histórica e politicamente se atentar à credibilidade e isenção processual.

OVALE: Bolsonaro tornou-se réu no STF ao lado de pessoas do primeiro escalão do governo dele e das Forças Armadas, como Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência; Augusto Heleno, ex-ministro do GSI; Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil; e Almir Garnier, ex-comandante da Marinha.

Como sustentar que Bolsonaro não teve envolvimento na tentativa de golpe com todos esses acusados ligados a seu governo, em postos estratégicos e de contato direito com o ex-presidente?