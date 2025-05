Homem tenta furtar peças de filé mignon em São José e acaba preso

Um homem de 46 anos foi preso após ser flagrado furtando produtos de um supermercado no bairro Jardim Morumbi, na zona sul de São José dos Campos. A ação contou com a intervenção da Guarda Civil Municipal, acionada pela equipe de segurança do estabelecimento.

De acordo com a GCM, o suspeito foi abordado ainda dentro do supermercado, onde carregava produtos de higiene pessoal e quatro peças de filé mignon. Entre os itens encontrados com ele estavam barbeadores, pastas de dente e outros artigos.