Suruba em suíte de motel termina com briga, tiro e homem baleado

Suruba, tiro e confusão no quarto de motel.

Este foi o enredo de uma madrugada de orgia que terminou com um homem de 39 anos baleado em um motel na cidade de Pontes e Lacerda (MS). O caso está sendo investigado.

Segundo o depoimento de testemunhas que participaram da suruba, a vítima estava no quarto, com um homem e uma mulher conhecida como Paulinha, enquanto as outras pessoas estavam saindo e caminhavam para a recepção.