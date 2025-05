Motorista embriagado bate ônibus contra muro no Litoral Norte

Um motorista embriagado foi preso em flagrante após colidir um ônibus contra um muro em Caraguatatuba, neste domingo (11). O acidente ocorreu por volta das 1h20, no bairro Morro do Algodão.

De acordo com a Polícia Militar, o homem, de 58 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele também realizava manobras perigosas antes de atingir o muro da residência.