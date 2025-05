Adeus Peter: nome forte do CSI, servidor morre em SJC aos 54 anos

Luto em São José dos Campos.

Um dos idealizadores do CSI, sistema de monitoramento por câmeras da cidade, Peter de Souza Ribeiro morreu neste último domingo (11), aos 54 anos.

Familiares e amigos se despedem de Peter, que será sepultado às 15h desta segunda-feira (12), no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, na zona sul do município.