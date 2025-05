Onde está Israel? Jovem deixa clínica e desaparece em São José

Onde está Israel?

O jovem Israel Onã dos Santos, de 24 anos, está desaparecido há mais de 30 dias na zona leste de São José dos Campos e a família pede ajuda para encontrá-lo.

De acordo com familiares, o jovem estava internado em uma clínica de recuperação na zona leste da cidade, mas deixou o local e voltou a fazer uso de drogas.