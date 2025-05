Com alicate, homem arranca dentes da esposa; mulher foi espancada

Com um alicate, um homem arrancou dentes de sua companheira grávida. A vítima, de 26 anos, foi espancada brutalmente com socos e pontapés, chegando ao hospital em estado grave. O caso aconteceu neste domingo (11), em Piracaia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A equipe médica acionou a Polícia Militar, que prendeu o marido agressor. Com ele, os policiais apreenderam duas facas e um alicate.