VÍDEO: Homem é executado a tiros por miliciano durante festa

Um homem foi assassinado a tiros por um policial no bairro do Comendador Soares, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A área é alvo constante de brigas entre milicianos e traficantes.

Em um vídeo, é possível ver quando um homem se aproxima carregando um revólver em uma mão e um copo de cerveja em outra. Ele caminha na direção da vítima e atira contra o homem. Após os disparos, a multidão se dissipa.