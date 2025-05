VÍDEO: Papa Leão 14 reabre quarto papal no Vaticano

O Papa Leão 14 reabriu no domingo (11) o apartamento papal no Palácio Apostólico do Vaticano, que estava lacrado desde a morte de Francisco, em 21 de abril.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A reabertura foi feita com a retirada dos selos pelo protocolo da Igreja Católica e a entrada do novo pontífice no local, que inclui capela, escritório e quarto. As imagens foram divulgadas nesta segunda-feira (12) pela Santa Sé.