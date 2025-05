VÍDEO: Mãe e filho morrem atropelados na rua no Dia das Mães

Imagens de vídeo mostram o momento em que um motorista sem habilitação atropela e mata uma mãe e seu filho no domingo (11) no bairro São Geraldo, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

As vítimas foram identificadas como Lucilene Rodrigues Carneiro Neves, 40 anos, e Luan Henrique Rodrigues Neves, 9 anos. Eles caminhavam na calçada quando foram atingidos pelo veículo.