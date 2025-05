Quer emprego? PAT de São José tem 476 vagas abertas hoje; VEJA

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos oferece 476 vagas de emprego nesta segunda-feira (12). Algumas vagas não exigem escolaridade mínima ou experiência.

Os cargos de operador de telemarketing e de auxiliar de limpeza são os de maior número de vagas disponíveis, com 265 e 106, respectivamente. As exigências para cada vaga podem ser conferidas no site da Prefeitura de São José (clique aqui).