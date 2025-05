Carreta com 600 ton complica trânsito na Dutra nesta segunda

A carga especial está parada no km 127, na pista sentido Rio de Janeiro, em Caçapava. A parada aconteceu no sábado (10), por volta de 16h50, por causa de superaquecimento nos reboques. A previsão é que a carga comece a se deslocar a partir das 10h desta segunda.

Uma carreta transportando um transformador de 600 toneladas segue viagem pela rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba, na manhã desta segunda (12).

No domingo, Dia das Mães, não houve movimentação da carreta. No sábado, a carga com o transformador deveria ter parado no km 95, em Pindamonhangaba. A programação previa que a saída de Pindamonhangaba ocorreria por volta de 9h30 desta segunda.

Quando uma pane acontece outros caminhões que dão suporte ao transporte da carga são enviados para substituição daqueles que apresentam algum tipo de problema.

A carga de 614 toneladas tem como destino final o porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. A velocidade de deslocamento da carreta é de cerca de 20 km/h.