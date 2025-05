Adeus, Silvana: morre vítima de acidente com caminhão em São José

Após dois dias internada no Hospital Municipal de São José dos Campos, vítima de um acidente de trânsito, Silvana Aparecida Felicio, 50 anos, morreu no domingo (11) em decorrência das graves lesões.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela estava de moto quando sofreu um acidente na rodovia Presidente Dutra, no km 146, na altura do bairro Vista Verde, por volta de 14h50 da última sexta-feira (9) -- dia do seu aniversário de 50 anos.