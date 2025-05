Quem matou o peão Matheus? Após prisão, polícia analisa pistas

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a operação conjunta entre policiais civis e militares foi realizada no sábado para cumprir um mandado de prisão temporária, de 30 dias, expedido pela Justiça de Taubaté.

Após a prisão de um suspeito, a polícia investiga novas pistas sobre o assassinato do peão Matheus Expedito de Campos, de 24 anos, ocorrido em Lagoinha, na manhã de 30 de abril. O irmão de um vereador da cidade foi preso neste sábado (10) e está envolvido com o crime, de acordo com a Polícia Civil. Dois celulares e dois chips foram apreendidos e serão analisados pelos investigadores.

O alvo da ação foi preso e o celular dele foi apreendido. Os agentes ainda fizeram buscas na casa do pai do suspeito, onde apreenderam dois cartões para chips de celular, porém um deles estava sem o chip. Um aparelho celular também foi recolhido. Na casa do suspeito, na estrada do Bela Vista, nada de ilícito foi encontrado.

O crime.

Matheus era peão e foi executado com tiros à queima-roupa na manhã de quarta-feira (30), no Centro de Lagoinha, após sair de uma pastelaria. A Polícia Civil apura se o crime tem relação com ameaças anteriores atribuídas a um desafeto da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia de Lagoinha, o crime aconteceu às 9h58. Uma testemunha que estava com Matheus momentos antes do assassinato contou que os dois tinham acabado de tomar café em uma pastelaria e seguiam para uma borracharia onde a vítima trabalhava.