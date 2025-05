Mulher mata marido a paulada, queima o corpo e joga cinzas no rio

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Matou o marido, queimou o corpo e jogou as cinzas em um rio. Este foi o enredo de um caso chocante ocorrido em Jaú. De acordo com a mulher, que foi detida pela polícia, o marido havia bebido e usado drogas, além de bater nela e matar dois cachorros.

Depois, em meio a contradições em seu depoimento, ela confessou o crime, dizendo que o marido a havia agredido, com socos no peito e nas costas. Para se defender, disse, ela pegou um pedaço de madeira e deu dois golpes na cabeça do esposo, que morreu. Então, ela arrastou o corpo até o local onde queima o lixo e o incendiou, usando gasolina e madeira. O crime aconteceu no dia 4.

Na manhã seguinte, a mulher pegou as cinzas e jogou de uma ponte sobre o rio Jaú. A mulher, que já tinha passagem por homicídio, foi presa dois dias depois do assassinato.