Com aval da mãe, menina de 10 anos é estuprada pelo padrasto

Com o consentimento da mãe, uma menina de apenas 10 anos vinha sendo abusada sexualmente pelo padrasto, em São Carlos (SP).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O casal foi preso na última sexta-feira (9), após a criança denunciar os abusos para a direção da escola, que comunicou o Conselho Tutelar. A mãe da criança confessou que sabia dos abusos por parte do padrasto.