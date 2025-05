VÍDEO: Amiga fiel, cadela vai na ambulância para acompanhar tutor

Uma cachorrinha comoveu uma equipe de resgate ao acompanhar o seu dono dentro da ambulância.

O homem de 69 anos sofreu um atropelamento entre Passo Fundo e Soledade, no Rio Grande do Sul, na quinta-feira (8).

