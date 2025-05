VÍDEO: PM fake é preso e diz que usava farda para 'pegar mulher'

Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), nesta sexta-feira (9), em Goiânia, por se passar por integrante de batalhão especializado em corporação. De acordo com a apuração da PM, o jovem tinha como objetivo almoçar de graça em restaurantes e conquistar mulheres. Ele também simulava abordagens, registrando as em vídeos e fotos.

O próprio rapaz reconheceu o uso indevido dos fardamentos: “Eu me identificava como policial militar e fazia isso para conseguir me relacionar com mulheres e também para ostentar a farda (dos batalhões especializados) do Choque, Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), Comando de Operações de Divisas (COD) e do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro)”.