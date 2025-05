Carro pega fogo na Via Dutra e complica trânsito no Vale

Um carro pegou fogo na Via Dutra, em Caçapava, e complicou o trânsito na volta do Dia das Mães. Um Ford Focus teve uma pane elétrica, no km 127, sentido Rio de Janeiro, o motorista tentou apagar o fogo com extintor e não conseguiu. O veículo foi consumido pelas chamas. Não houve feridos.

O incêndio aconteceu por volta de 16h20, deste domingo (11). No carro havia o motorista, duas mulheres, uma adolescente e uma criança de colo. Eles saíram do carro antes do fogo consumir o veículo.