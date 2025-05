Em acidente trágico, mãe atropela e mata filha de apenas um ano

Um acidente trágico.

Um bebê de um ano morreu atropelado pela própria mãe na última quinta-feira (8), em Alta Floresta D'Oeste (RO), na garagem da casa da família. A mãe estava manobrando o carro, entrando na garagem, sem perceber que a filha estava no chão.

Ao ouvir o grito e sentir o impacto, a mãe saiu do carro e viu que a filha havia sido atropelada. A criança foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu. Em choque, a mãe precisou ser amparada por familiares.