Filho de 19 anos é preso após espancar e estuprar a própria mãe

Um jovem de 19 anos foi preso após agredir e estuprar a própria mãe neste último sábado (10), em Aparecida de Goiânia (GO).

O crime aconteceu por volta das 5h30, na casa da família. De acordo com a polícia, a mãe, de 40 anos, foi espancada pelo filho e acabou sendo estuprada.