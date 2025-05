VÍDEO: Cadelinha é atropelada e jogada no compactador de lixo

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma cachorra foi atropelada por um caminhão de lixo e, em seguida, jogada no compactador do caminhão em Ponta Grossa (PR), nesta sexta-feira (9).

Nas imagens, a cadela aparece atravessando a rua quando é atingida pelo caminhão. Em seguida, o coletor pega o animal e o arremessa no compactador de lixo do veículo.