'Mãe, estou morta', diz áudio enviado por filha desaparecida

"Mãe, estou morta".

A mensagem foi enviada à mãe pela adolescente Ana Luana Lima Alves, conhecida como Luana, de 12 anos, desaparecida no interior do Ceará, em Poranga.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.