Professora com perfil no OnlyFans é suspensa de escola católica

Uma professora de jardim de infância foi suspensa de uma escola católica foi suspensa depois que a mãe de um aluno descobriu que ela mantinha um perfil no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto.

O caso aconteceu na Itália, na província de Treviso. A professora Elena Maraga, de 29 anos, lecionava na escola havia cinco anos. Após a descoberta, a mãe que descobriu o perfil da professora compartilhou a informação com outros pais, em grupos de Facebook e WhatsApp. A escola decidiu suspender a professora, por entender que a prática está em desacordo com o caráter religioso da instituição.