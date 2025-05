Após usar drogas, padrasto joga enteado de 4 anos do 5º andar

Um homem foi preso após jogar o enteado de 4 anos pela janela do quinto andar de um prédio, de acordo com a polícia. O caso aconteceu na tarde de sábado (10), em Patos de Minas (MG).

O padrasto, de 25 anos, havia se mudado com o menino e a mãe para um novo apartamento naquele mesmo mesmo dia. O homem faz uso de "ocasional de cocaína", teria bebido e fumado maconha no sábado.