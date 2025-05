Caso Bryan: Quero justiça, diz mãe dois meses após morte do filho

"Quero justiça", afirmou a OVALE a mãe de Bryan, Juliana Ceconi, de 33 anos. "A escola ignorou o que estava acontecendo com o meu filho", declarou a mãe. "Bryan estava agonizando de dor", segundo Juliana, que viu os vídeos das câmeras de vigilância da escola.

O laudo do exame toxicológico apontou a presença de medicamentos no corpo de Bryan. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (10).

O exame, feito pelo Núcleo de Toxicologia Forense do IML (Instituto Médico Legal) detectou a presença de três substâncias no organismo da criança: midazolam, cetamina e norsetamina — todos medicamentos anestésicos e sedativos comumente utilizados em ambiente hospitalar.