Motociclista morre após ser arrastado por 300m em rodovia no Vale

Um motociclista foi arrastado por aproximadamente 300 metros por um caminhão e morreu em um acidente na rodovia Carvalho Pinto, no Vale do Paraíba. A ocorrência foi registrada por volta de 13h35, deste sábado (10). O acidente aconteceu no km 108, sentido São Paulo, em Caçapava. A vítima fatal tinha de 52 anos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a moto e o motociclista foram arrastados por cerca de 300 metros pelo caminhão. O motorista do caminhão, de 33 anos, não teria percebido o motociclista e parou o veículo porque sentiu algo estranho na roda dianteira e fumaça no local.