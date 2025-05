Ladrão mata avó e netinha após achar 'só' R$ 100 para roubar

Ao invadir a casa da vizinha, um homem decidiu matar as vítimas - uma avó de 53 anos e a netinha dela, de 11 anos - após encontrar "apenas R$ 100" na residência.

Com brutalidade extrema, ele matou a avó e a neta, depois escreveu com sangue um pedido de desculpas na parede. O jovem de 24 anos confessou à polícia ser o autor de um crime que chocou o país, ocorrido em março deste ano, em Jataizinho (PR).

