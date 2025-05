VÍDEO: Com pai sem leito, filho leva sofá para dentro do hospital

Diante da falta de leitos no Hospital Geral de Parauapebas (HGP), no sudeste do Pará, um homem decidiu levar um sofá de casa para acomodar o pai, internado após sofrer AVC.

A cena foi registrada na quarta-feira (7) e viralizou nas redes sociais após a divulgação de um vídeo gravado dentro da unidade de saúde.

