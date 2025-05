IBGE lança mapa-múndi invertido com Brasil no centro

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) lançou nesta quarta-feira (7) uma nova versão do mapa-múndi: invertido e com o Brasil no centro.

O mapa evidencia, de acordo com o órgão, os países que fazem parte dos Brics e do o Mercosul, além da COP 30, que acontece em Belém, em novembro deste ano.