Viúvo de jovem morta em São José cobra justiça após tragédia

Sete dias depois de perder a esposa em um acidente de trânsito em São José dos Campos, o técnico de manutenção ainda tenta encontrar forças para lidar com a dor e cuidar da filha de apenas cinco anos. Sandra Cristiane, de 26 anos, morreu após ser atingida por um carro enquanto seguia de moto para o trabalho, no bairro SetVille, zona leste da cidade. A motorista, que provocou o acidente ao avançar uma rotatória, não tinha carteira de habilitação e foi liberada no local. Para a polícia, não foi possível apontar de imediato quem foi o responsável.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

“A minha esposa estava na mão dela. Ela estava indo trabalhar. Como é que alguém sem habilitação pode dirigir e sair impune?”, questiona Jean, revoltado. O relato é de um homem destruído pela ausência repentina da mulher que considerava o amor da sua vida. “Ela me fez ser homem. Antes dela, eu era um moleque. Com ela, construímos uma casa, uma família. Estávamos realizando nossos sonhos juntos.”