PM e travesti saem no braço após programa no Motel

O que começou como um encontro consensual entre um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal e uma profissional do sexo terminou em confusão, agressões e feridos na tarde desta quarta-feira (7), em um motel localizado em Taguatinga Sul. O caso está sendo investigado pela 21ª Delegacia de Polícia, responsável pela área.

Segundo as informações iniciais, a travesti de 30 anos foi encontrada com escoriações leves e encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).