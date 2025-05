Após acordo, texto sobre mudança em áreas verdes será reformulado

"Combinamos com os vereadores da oposição que o projeto será reescrito em conjunto com todos os vereadores. A gente parte para um diálogo propositivo, que possa atender a todos os setores da comunidade", disse o vereador Anderson Senna (PL), que é da oposição.

"O entendimento firmado tem como objetivo abrir uma nova oportunidade de estudo sobre o tema, reforçando o compromisso com a transparência e buscando esclarecer eventuais dúvidas técnicas e jurídicas ainda existentes em relação às áreas verdes envolvidas, sempre com foco no interesse público", disse o vereador Zé Luís (PSD), que é o líder do governo.

Áreas.

As áreas institucionais são áreas públicas destinadas à instalação de equipamentos como escolas, creches e postos de saúde. Já as áreas verdes são espaços com vegetação e arborização, com restrições a edificações, que desempenham função ecológica e paisagística.