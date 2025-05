'Só vim pelos boletos', diz médico após bebê morrer de apendicite

A morte do pequeno Matteo, de um ano e seis meses, está sendo investigada sob suspeita de negligência médica em Itapetininga, no interior de São Paulo.

O menino faleceu após complicações decorrentes de uma apendicite que não foi identificada a tempo para intervenção cirúrgica.