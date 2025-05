Dentista é preso após estuprar paciente de 16 anos e com leucemia

A jovem é paciente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp (HCFMB) em Botucatu, interior de São Paulo, onde realiza tratamento contra leucemia.

A denúncia do caso partiu do pai da adolescente, que procurou a Polícia Civil de São Paulo. A Delegacia de Defesa da Mulher está conduzindo a investigação do ocorrido, que teria acontecido em março deste ano.

De acordo com informações repassadas pelo enfermeiro-chefe do setor ao pai da vítima, a adolescente relatou ter sido abvsada por Helderjan Mendes, nome do dentista preso.

Em seu depoimento à polícia, a jovem detalhou que, no consultório do dentista, ele teria trancado a porta, passado as mãos em seu corpo e esfregado a barba em seu rosto e pescoço.