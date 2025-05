Jovem é atropelado por bêbado, fica vegetativo e morre

Emanuel Fernandes, de 26 anos, morreu neste sábado (3) após não resistir aos ferimentos provocados por um atropelamento ocorrido durante a Corrida do Sesi, realizada na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

Ele estava internado em estado gravíssimo desde a manhã do feriado de 1º de maio, quando foi atingido por um carro conduzido por um motorista sob efeito de álcool.