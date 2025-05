VÍDEO: Jovem com bebê no colo é morta com 5 tiros pelas costas

Uma mulher foi executada a tiros com o sobrinho, de 2 anos, no colo. O crime aconteceu no meio da rua, na cidade de Trujillo, no Peru, no início do mês. A violenta ação foi registrada por uma câmera de segurança.

A venezuelana Jessica Alejandra Solórzano Pérez, de 20 anos, estava com o menino no colo e subiu em uma moto, sendo atingida por cinco tiros, pelas costas. Ela caiu com o bebê no chão.