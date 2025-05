Polícia quer exumar corpo da irmã do médico acusado de matar irmã

A Polícia Civil de São Paulo deve solicitar a exumação do corpo de Nathalia Garnica, de 42 anos, irmã do médico Luiz Antonio Garnica, de 38, preso na última terça-feira (6) ao lado da mãe, Elizabete Arrabaça, por suspeita de envolvimento na morte da professora Larissa Rodrigues, de 37 anos.

Larissa foi encontrada morta em março deste ano, em Ribeirão Preto, com vestígios de envenenamento.