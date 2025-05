'Vou matar': mulher tortura filha de 1 ano para agradar ex

Uma jovem de 28 anos foi presa na tarde desta quarta-feira (7), em Anápolis, Goiás, acusada de agredir, ameaçar de morte e torturar a filha de apenas 1 ano de idade. As investigações apontam que os maus-tratos tinham como motivação pressionar o ex-companheiro a retomar o relacionamento.

Segundo a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), responsável pelo caso, o pai da criança procurou a polícia após receber diversas mensagens da mulher contendo fotos e vídeos da filha com sinais evidentes de agressão. O conteúdo era acompanhado de ameaças explícitas contra a vida da menina.