Preso de São José foi morto na cadeia após ser chamado de 'X-9'

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu na Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares. Reinaldo, que estava preso desde 27 de maio de 2023 e havia sido transferido para a unidade desde agosto de 2024, teria sido agredido até a morte por 23 colegas de cela.

Após as agressões, Reinaldo chegou a ser socorrido, com afundamento no tórax e ferimentos por todo o corpo, mas morreu a caminho do hospital.

À imprensa mineira, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG) divulgou uma nota sobre o caso: “Informamos que todas as providências administrativas relativas ao óbito do detento Reinaldo Aparecido dos Santos, 28 anos, ocorrida na noite dessa terça-feira (6/5), foram tomadas pela direção da Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares, em Patrocínio. Policiais penais da unidade, durante fechamento da ala, encontraram Reinaldo caído no chão da cela, inconsciente e com ferimentos pelo corpo. O detento foi retirado do local e levado imediatamente ao pronto-socorro local; porém, não resistiu e foi a óbito. A direção da unidade prisional apura administrativamente as circunstâncias do ocorrido, e ouvirá os presos que dividiam a cela com Reinaldo. As investigações criminais estão sob responsabilidade da Polícia Civil. Reinaldo foi admitido no sistema prisional, administrado pelo Depen- MG, em 27/5/2023 e estava na Penitenciária de Patrocínio desde 02/8/2024.”